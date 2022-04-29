Hollanda: Kürdistan Bölgesi’yle işbirliği yapmak istiyoruz

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher, Kürdistan Bölgesi ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesine değinen Liesje Schreinemacher, “Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ilişkileri geliştirmeyi ve gelecekteki projeleri ele aldık” dedi.

“Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmemizde temel gündemimiz Kürdistan Bölgesi’nde gelirlerin çeşitlendirilmesiydi” diyen Schreinemacher, “Bu konuda özel sektör, halk ve genç iş insanlarının rolüne vurgu yaptık” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin özellikle tarım ve su kaynaklarını kullanmadaki gelişmişliğine dikkat çeken Bakan Schreinemacher, Hollandalı yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’ne daha fazla yatırım yapma imkanlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Holladanlı Bakan, hükümet olarak Kürdistan Bölgesi’yle işbirliği yapmak istediklerini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani dün, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher başkanlığındaki Hollanda heyetini kabul etmişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin selamlarını ileten Bakan Schreinemacher, Kürdistan Bölgesi’yle ticaret, yatırım ve tarım alanında ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını vurgulamıştı.

Destek ve yardımlarından dolayı Hollanda’ya teşekkür eden Başbakan Mesrur Barzani, 9’uncu Hükümet Kabinesi’nin çalışma programında Kürdistan ekonomisinin güçlü bir altyapıya kavuşturulması için gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine vurgu yapıldığını kaydetmişti.