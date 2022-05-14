Irak Sınır Muhafız güçleri Kani Masi’de yeni bir askeri nokta kuruyor

DUHOK (K24)

K24 muhabirinin aktardığı bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Irak Sınır Muhafız güçleri Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesinin Hirure köyünde yeni bir askeri nokta kurmaya başladı.

Konuyla ilgili K24’e konuşan bir kaynak, Sınır Muhafız güçlerinin konuşlanacağı bu noktanın kalıcı olacağını söyledi.

Bu noktayla birlikte Irak Sınır Muhafız güçlerinin Berwari Bala ve Sindi bölgesindeki askeri nokta sayısı 30’a yükseldi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, bu noktanın kurulmasındaki amacın, Türkiye’ye operasyon gerekçesi yaratarak Kürdistan Bölgesi ve Irak sınırlarına girmesine neden olan PKK unsurlarını bölgeden uzaklaştırmak olduğunu söyledi.