Kürt sanatçı Mem Ararat: Bursa konserimiz yasaklandı

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürt sanatçı Mem Ararat, 29 Mayıs tarihinde Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde vereceği konserin Bursa Valiliği tarafından "kamu güvenliği" gerekçe gösterilerek iptal edildiğini söyledi.

Ararat, “Kürtçenin bütün ağız ve lehçelerinden şarkılarımızı söylemeye devam edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

“KONSERİN YASAKLANMASI, AYRIŞTIRICI BİR KARARDIR”

Ararat, şunları kaydetti:

“29 Mayıs Pazar günü Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan konserimiz, kamu güvenliği gerekçe gösterilerek Bursa Valiliği tarafından konsere 3 gün kala yasaklanmış olup, resmi yazı bugün itibarıyla tarafımıza ulaşmıştır. Bütün biletlerin satıldığı, müzisyenlerin uçak biletlerinin alındığı, otel rezervasyonları ve benzeri bütün hazırlıklarının tamamlandığı konserimize 3 gün gibi kısa bir süre kala yasaklanması kuşkusuz ayrıştırıcı ve toplum vicdanını yaralayan bir karardır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilet alan dostlarımızın Passo uygulaması üzerinden biletlerini iade etmelerini rica ediyorum.”