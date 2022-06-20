DAİŞ’in kaçırdığı bir Ezidi Kürt kızı daha kurtarıldı

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Terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılan Ezidi bir Kürt kızı daha kurtarıldı.

K24’ün edindiği bilgiye göre, 2014 yılında DAİŞ’in Şengal’e gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaçırılan Ezidi bir Kürt kızı kurtarıldı.

Suriye’de kurtarılan Ezidi Kürt kızının adının Rusita Haci Baçu olduğu öğrenildi.

16 yaşındaki kızın Şengal’e bağlı Tel Kaseb’den kaçırıldığı bilgisine ulaşıldı.

K24’e konuşan DAİŞ’ten Kurtarılanlar Ofisi Müdürü Hüseyin Kaydi, kurtarılan kızın önümüzdeki saatlerde ailesine kavuşacağını bildirdi.