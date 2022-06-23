Üst düzey Peşmerge Bakanlığı heyeti Bağdat’ta

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Star Çavşin, bakanlıktan üst düzey bir heyetin bugün Irak’ın başkenti Bağdat’ta resmi temaslarda bulunacağını söyledi.

Ziyaretin içeriğiyle ilgili bilgi veren Çavşin, “Peşmerge Bakanlığı heyeti, Irak Savunma Bakanlığı Müşterek Harekat Komutanları ve diğer komutanlarla bir araya gelecek. Görüşmelerde ortak tugayın kurulması ile Peşmerge Bakanlığı ve Irak Savunma Bakanlığı arasındaki koordinasyon ele alınacak” dedi.

Söz konusu görüşmelere Uluslararası Koalisyon yetkililerinin de katılacağı öğrenildi.