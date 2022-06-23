Politika

Üst düzey Peşmerge Bakanlığı heyeti Bağdat’ta

Peşmerge Bakanlığı’ndan üst düzey bir heyetin Bağdat’ta gerçekleştireceği temaslarda iki taraf arasındaki koordinasyonun artırılması ve ortak tugay kurulması konuları ele alınacak.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşmerge Bakanlığı Irak Bağdat

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Star Çavşin, bakanlıktan üst düzey bir heyetin bugün Irak’ın başkenti Bağdat’ta resmi temaslarda bulunacağını söyledi.

Ziyaretin içeriğiyle ilgili bilgi veren Çavşin, “Peşmerge Bakanlığı heyeti, Irak Savunma Bakanlığı Müşterek Harekat Komutanları ve diğer komutanlarla bir araya gelecek. Görüşmelerde ortak tugayın kurulması ile Peşmerge Bakanlığı ve Irak Savunma Bakanlığı arasındaki koordinasyon ele alınacak” dedi.

Söz konusu görüşmelere Uluslararası Koalisyon yetkililerinin de katılacağı öğrenildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv