Sosyal medyada Kürtçe öğretmeni ataması için kampanya

HABER MERKEZİ

Akşam saat 21.00’de Twitter’da ‘Kürdceye 200 ek atama istiyoruz’ kampanyası yoğun ilgi gördü.

Twitter üzerinde açılan #Kurdceye200EkAtama hashtagi ve etiketi, Türkiye gündeminde en ön sıralarda yer aldı.

Çok sayıda Twitter kullanıcısının Türkçe ve Kürtçe paylaşım yaparak destek verdiği #Kurdceye200EkAtama hashtagi 6 binden fazla tweet atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasında Kürtçeye sadece 3 kontenjan ayırdığını açıklamıştı.

MEB’in sitesinde yer alan duyuruda, kontenjan tablosunda Kürtçenin Kurmanci lehçesine 2, Zazaki lehçesine ise 1 kontenjan ayrıldığı görüldü.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 1 Eylül’de ilan edilecek.

Bu yıl, seçmeli Kürtçe dersleri için sivil toplum kuruluşları hem şehirlerde hem de sosyal medyada yoğun bir kampanya yürütmüştü.

SEÇMELİ KÜRTÇE DERSLERİNİ KAÇ KİŞİ SEÇTİ?

Şubat ayında Milli Eğitim Bakanı Özer’in milletvekillerinin, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için Kürtçe seçmeli derslerini tercih eden öğrenci sayılarıyla ilgili soru önergelerine verdiği cevapların birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2 Şubat 2022 tarihinde Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, ortaokullarda okutulan Kürtçe seçmeli derslerini seçen öğrenci sayısını sormuş, Bakan Özer 20 bin 265 kişinin söz konusu dersleri seçtiği cevabını vermişti.

HDP Van Milletvekilli Murat Sarısaç da Bakan Özer’in yanıtlaması için bir soru önergesi vermiş, önergeye 10 Şubat’ta verilen yanıtta ise 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 16 bin 842 öğrencinin seçmeli ders olarak Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerini seçtiği belirtilmişti.