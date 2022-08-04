K24 ÖZEL - Gazze’deki Kürtlerin 900 yıllık hikayesi

GAZZE (K24)

Tarihçiler, Filistin’deki Kürt varlığının Selahaddin Eyyubi dönemine kadar uzandığını, Kürtlerin Memlûkler döneminde ticaret amaçlı Gazze’ye geldiğini dile getiriyor. Ayrıca Kürtlerin Memlûkler döneminde Filistin’e, özellikle de Gazze’ye göçünün arttığı söyleniyor.

Gazze, Memlûkler döneminde önemli ticaret merkezlerinden biriydi ve Hintli tüccarların buluşma noktası olan Şam ve Kahire'yi birbirine bağlıyordu. Bu nedenle Gazze’den Avrupa’ya baharatlar, tütsüler ve çeşitli ürünler ihraç ediliyordu.

Gazze'nin Şucaiyye bölgesi, kentteki ilk Kürt mahallesi olarak biliniyor. Şucaiyye isminin de Şucaiyye el-Kurdî’den geldiği kabul ediliyor.

Şucaiyye el-Kurdî, Musul şehrinden bir Kürt savaşçıydı ve Sultan Selahaddin Eyyubi'nin ordusuna katıldı. 1240 yılında Haçlılar ile Müslümanlar arasında yapılan savaşta hayatını kaybedince, Müslümanlar bu Şucaiyye adını verdi.

Ayrıca Filistin’de Kürtlere ait ilk bina Şucaiyye bölgesinde inşa edildi ve bugün de binanın bulunduğu yerde Memlûkler ile Osmanlı döneminde Kürtler tarafından inşa edilen tarihi mekanlar bulunuyor. Bu mekanlar içerisinde Hathat Sarayı, Bin Osman Camii ve Seyyide Rukiyye Camii var.

Örneğin Hathat Sarayı, Rojavalı muhtar İbrahim Hathat tarafından ticaret amacıyla yaptırıldı ve saray günümüze kadar varlığını korudu.

Kürtlerin varlığı sadece Gazze’de değil; Kudüs, el-Halil ve diğer kentlerde de genişlemişti.

Filistin’deki Kürtler isimlerini Filistin devrimi tarihine ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne kaydetti. Bu nedenle Filistin'in sürgündeki lideri Yaser Arafat 1999'da 'Filistin-Kürt Dostluk Derneği'ni kurmuştu.

Bu arada el-Kufxa köyündeki el-Zaza ailesi dahil olmak üzere Gazze’de birçok Kürt aile yaşıyor.

Diğer yandan İzol aşiretinden el-Kurdî ailesi Taberiye’de yaşıyor. Britanya Hükümeti de Muhammed Eyüp Zaza’yı (Ebu Eyub el-Kurdî) Taberiye’deki Müslümanların “muhtarı” olarak atamıştı. Ayrıca Bakdaş, Halil el-Kurdî (Ceres) ve Bekir Ağa (İzol) ile onların dedeleri Bekir Sıdkı Ağa (İzol) aileleri de Taberiye’de yaşıyor.

Filistin’de yaşayan Kürtlerin çoğu, yaklaşık 900 yıldır Filistin’deki varlıkları nedeniyle Araplaştı. Bu uzun zaman dilimi Kürtlerin Arap toplumunda asimile olmasına neden oldu.

Asimile olan Kürtlerinin bazılarının “Kökenimiz Kürt” demesi dışında Kürtlükle hiçbir bağları kalmadı.