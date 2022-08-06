STK’lar Kürt dili bölümlerinde okuyan öğrencilere maddi destek verecek

DİYARBAKIR (K24)

Kürtçe eğitim bilincinin artırılması için başlatılan kampanyalar devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG), Kürt Dil Hareketi (HEZKURD) ve Demokrasiyi Güçlendirme Derneği; üniversitelerde Kürtçeyle ilgili bölümleri tercih eden öğrencilere maddi destek sağlama kararı aldı.

Kurum yetkilileri, yeni nesilleri asimilasyon tehlikesinden kurtarmak istediklerini vurguladı.

K24’e konuşan HEZKURD sorumlusu Mehmed Said Öztürk, “Öğrencilerimizi asimilasyon tehlikesinden kurtarmak bizim sorumluluğumuzdadır” dedi.

K24’ün sorularına yanıt veren Demokrasiyi Güçlendirme Derneği Başkanı İlyas Buzgan da “Kürt öğrencilere kendi dillerini seçmelerine destek vermeye çalışıyoruz” diyerek, şunları kaydetti:

“Bu destek üniversitede eğitim sürecinin sorununa yardımcı olacak ama sorunu tamamen ortadan kaldırmıyor. Türkiye’de 25-30 milyon Kürt var, devlet dil sorununu çözmeli, çözmezse Kürtleri yabancılaştırır.”

Bingöl Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü bulunuyor.