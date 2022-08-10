Sadr’ın temsilcisi: Parlamento feshedilene kadar gösterilere devam edeceğiz

BAĞDAT (K24

K24’e konuşan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın Bağdat gösterilerindeki temsilcisi İbrahim Caberi, Irak Parlamentosu feshedilene kadar protestolara devam edeceklerini belirtti.

“Taleplerimiz karşılanana kadar protestolara devam edeceğiz” diyen İbrahim Caberi, “Parlamento feshedilmez ve erken seçimler yapılmazsa protestolar sona ermeyecek. Umarım toplumun desteğiyle taleplerimiz yerine gelir” ifadelerini kullandı.

Bağdat protestolarına kendi bayraklarıyla katılan bazı aşiretler de Sadr’a destek oluyor.

Sadr'ı desteklemek için Nasriye'den Bağdat'a gelen Zaub aşiretinin lideri Saad el-Zaubi “Bu ülkenin sorunlarını Mukteda es-Sadr’ın aracılığıyla çözmek istiyoruz. Tüm illerden bu gösteriye katılım sağladık. Seyyid Mukteda reformun lideridir ve ülkeyi tahrip eden yozlaşmış insanlara karşıdır” ifadelerini kullandı.

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerin galibi Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı.

Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi İran destekli çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek parlamento binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.