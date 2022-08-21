Politika

İran medyası: Erdoğan, Esad ve Putin bir araya gelebilir

İran medyası, Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad'ın, Özbekistan'da üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini ileri sürdü.
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İran Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Beşar Esad

HABER MERKEZİ

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme söylentileri gündemde yerini korurken, İran basınından üçlü zirve iddiası geldi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Özbekistan'ın başkenti Semerkand'da gerçekleştirilecek Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini ileri sürdü.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Putin, Erdoğan ve Esad'ı, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne davet etti. Tasnim'de yayımlanan haberde, Putin, Erdoğan ve Esad arasında bir görüşmenin de gerçekleştirilebileceğini iddia edildi.

İktidarın değişim sinyalleri verdiği Suriye politikasına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, “Liderler bazında bir görüşme olabilir mi?” sorusuna "Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah" yanıtını vermişti.

Ukrayna dönüşü (19 Ağustos) uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan ise dış politikadaki 'normalleşme' adımlarına ilişkin, "Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın" demişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili, "Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki" diyen Erdoğan, Mısır'la ilişkinler hakkında da "Mısır’la da arkadaşlarla alt düzeyde yani bakanlar seviyesinde bu işi sürdürelim ve ardından da temenni ederiz ki üst düzeyde de bu adımı en güzel şekilde atalım" ifadelerini kullanmıştı.

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