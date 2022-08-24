Politika

Çavuşoğlu Suriyeli muhalefet liderleriyle bir araya geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Şam rejiminin karşısında yer alan muhalefet liderleriyle bir araya geldi.
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türkiye Mevlüt Çavuşoğlu suriye muhalefeti Suriye SMDK

HABER MERKEZİ

Çavuşoğlu'nun Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat​​​​​​​, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştüğü bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli muhalif liderler Muslat, Camus ve Mustafa ile fotoğrafını paylaşarak "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara geçen haftalarda Şam'la normalleşme sürecine girilebileceğine dair sinyaller verirken Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta Ukrayna ziyareti dönüşünde gazetecilere, "Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok” demişti.

BMGK'NIN 2254 SAYILI KARARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesine çağrı yapıyor.

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