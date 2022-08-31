ABD’den Türkiye ve Yunanistan açıklaması

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VOA’ya konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye’yi bölgede barış ve güvenliğin korunması için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmeye teşvik etmeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Amerika'nın Yunanistan'ın bir NATO hava gücüne karşı S-300 sistemlerini harekete geçirilmesine nasıl cevap vereceğini merakla bekliyoruz” demişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da Yunan uçaklarının Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk jetlerine yönelik tacizin radar kayıtlarını NATO’ya ve ittifak üyelerine göndereceğini açıkladı.