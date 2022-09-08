Demirtaş’tan Öcalan açıklaması

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Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklama yaptı.

“Kürt sorununun farklı başlıkları ve boyutları bulunuyor” diyen Demirtaş, “Çözüm, anayasal ve yasal zeminde gerçekleşmek durumundadır ve doğal olarak bunun yeri TBMM'dir. Burada da HDP başta olmak üzere siyasi partiler çözümün muhataplarıdır” diye ekledi.

Demirtaş, “Bununla birlikte, sorunun tüm boyutlarıyla kalıcı şekilde çözülebilmesinin yegane yolu, tüm tarafları yasal zeminde çözüme dahil etmektir. Bu anlamda, Öcalan'ın çözümdeki önemli rolünü yadsıyan, yok sayan politikaların başarı şansı yoktur” ifadelerini kullandı.

Demirtaş devamında şunları belirtti:

“Çözümün sağlanması için her aktörün farklı düzeyde rolü ve önemi bulanmaktadır. Aktörlerin herhangi biri yok sayılarak, karşılaştırılmaya çalışılarak aranan çözüm, çözüm değil, ya saf hayal ya da art niyettir.

Bu vesileyle, bizimle çalışma yürüten ve fedakarca dayanışma gösteren avukatlarımız, danışmanlarımız ve parti genel merkezimiz hakkında kullanılan dile, eleştiri sınırlarını aşan ifadelere cevap vermek istemiyorum. Herkesi daha dikkatli ve özenli davranmaya davet ediyorum. Kimse olmayan şeyler üretmesin.”

“Bu zorlu ve tarihi süreçte komplo teorilerini bir kenara bırakıp canla başla mücadele etmek dışındaki tüm seçeneklere kapalı olacağız ve direne direne kazanacağız” diyen Demirtaş, son olarak şu notu düştü:

“Not: Duruşmanın SEGBİS çözüm tutanakları çıktığında sizlerle paylaşacağız . Haberi yapan gazeteci arkadaşların herhangi bir art niyeti de yoktur, çarpıtması da. Haber eksik, haberdeki sözler bağlamandan kopuk olduğundan ve sanki HDP'yi tümden yok sayan bir anlam çıktığı için düzeltme ihtiyacı doğmuştur.”

NE OLMUŞTU?

Selahattin Demirtaş’ın basın danışmanı Zınar Karavil, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Demirtaş’ın mahkemede PKK lideri Abdullah Öcalan’la ilgili söylediği sözlerinin, haberleştirilirlen bağlamından koparıldığını belirtmişti.

Karavavil, şunları ifade etmişti:

“Sorunların silahla, şiddetle çözülemeyeceğini, PKK’nin silahları bırakması gerektiğini, bunun için de Öcalan’la görüşülmesi gerektiğinin doğru olacağını belirtti. Demirtaş’ın savunması haberleştirilirken acele edildiğinden, sözleri bağlamından koparılmıştır. Durum budur ve Demirtaş bu görüşünü istikrarlı bir şekilde defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır. Ayrıca, Demirtaş’ın savunmasının SEGBİS tam çözümü, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Demirtaş’ın sözleri, basına servis edildiği HDP’nin internet sitesinden kandırılmıştı.

Medyada yer alan haberlerde, Demirtaş'ın şu ifadelerine yer verilmişti:

“Bize fedai siyasetçiler lazım. Terörist yaftası yemeyi göze almanız lazım. Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir. Irkçılık üzerine kurulan beka çoktan yıkıldı. Artık değişim zamanıdır. Bir kısım muhalefet partisi dahil HDP’yi dışlayan ve kapatmaya çalışanlara karşı biz değişim zamanının geldiğini düşünüyoruz."

Karavil’in yaptığı düzeltme bazı çevrelerce tepki çekmişti.