Rusya'da seferberlik karşıtı protestolar: Bin 300'den fazla gözaltı

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OVD-Info izleme grubu, Putin'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından ülke genelinde 38 farklı şehirde mitingler düzenlendiğini kaydetti.

Rusya İçişleri Bakanlığı "yetkisiz toplantılar düzenlemeye" yönelik girişimleri durdurduğunu açıkladı.

Protestolar, Moskova'nın Şubat ayında Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunacağını açıklamasının ardından yapılan gösterilerden bu yana Rusya'daki en büyük eylem oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezindeki AFP muhabirleri, ana alışveriş caddesinde en az 50 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Yine Saint Petersburg'da polis küçük bir protestocu grubunu kuşatarak tek tek gözaltına aldı.

Protestocular, "Seferberliğe hayır" sloganları attı. Eyleme katılan Vasily Fedorov, "Herkes korkuyor. Ben barıştan yanayım ve ateş etmek istemiyorum. Ama şimdi dışarı çıkmak çok tehlikeli, aksi takdirde çok daha fazla insan olurdu" dedi. 60 yaşındaki Alexei, "Mitinge katılmayı planlayarak çıktım ama görünüşe göre herkesi tutuklamışlar. Bu rejim kendini mahkum etti ve gençliğini yok ediyor" diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını açıklamasının ardından Rusya'dan yurtdışına uçuşlar bu hafta neredeyse tamamen doldu.