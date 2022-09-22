Politika

Parlamento Başkanı: Anayasanın yazımı konusunda Başkan Barzani ile anlaştık

Dün Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq bir araya gelerek, Kürdistan Bölgesi anayasasının yazılması konusunu görüştü.
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kürdistan Rewaz Fayeq Mesud Barzani Kürdistan Parlamentosu anayasa

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq, Kürdistan Bölgesi anayasasının yazımı konusunda Başkan Mesud Barzani ile anlaşmaya vardıklarını belitti.

Dün Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq bir araya gelerek, Kürdistan Bölgesi anayasasının yazılması konusunu görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Fayeq, Başkan Barzani ile anayasanın ulusal mutabakatla yeniden yazılması hususunda anlaştıklarını belirtti.

Fayeq, Başkan Barzani’nin Kürdistan Parlamentosu'na ve Kürdistan Bölgesi anayasasının hazırlanması için gerekli koşulların yaratılmasını ve birliğin inşasına yönelik her türlü çabaya desteğini dile getirdiğini ifade etti.

Kürdistan Parlamentosu Başkanı, "Anayasanın ulusal mutabakatla yazılması konusunda Başkan Barzani ile anlaştık" dedi.

 

 

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