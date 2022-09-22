İlkay Akkaya'nın Urfa konseri de yasaklandı

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Sanatçı İlkay Akkaya'nın, Urfa'daki bir alışveriş merkezinin konferans salonunda 25 Eylül Pazar günü vereceği konser valilik tarafından iptal edildi.

Valilik, konserin, "genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmediği" gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Akkaya, iptal kararına sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Akkaya, "Burada yazan şeyin gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yasaklamalara 'konser iptali' demenin de gerçeği yansıtmadığını bildiğimiz gibi. Yasaklarla hiçbir yere varamayacaksınız. Ben, devam edeceğim şarkılarımı söylemeye" dedi.

İKİ KONSERİ DAHA İPTAL EDİLMİŞTİ

Adana Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği İlkay Akkaya konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından yine aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Mardin Valiliği de Akkaya’nın 24 Eylül Cumartesi günü Mardin Kamor Millet Bahçesi Amfi Tiyatro’da vereceği konseri, "sanatçı ekibinde yer alan bazı şahısların PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği" gerekçesiyle iptal etmişti.