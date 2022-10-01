Afyon İl Jandarma Komutanı'ndan Amedspor maçı öncesi tepki çeken sözler

HABER MERKEZİ

Afyon İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel'in bugün saat 19.00’da Hes İlaç Afyonspor’la karşı karşıya gelecek olan Amedspor’a karşı tepki çeken ifadeler kullandığı görüntüler gündem oldu.

Müsabaka öncesi Afyonsporlu oyuncuların antrenmanını ziyaret eden Kırgel, “Gönlümüz sizlerle. Sizin işiniz futbol oynamak. Siz de onu gerçekten güzel yapıyorsunuz. Geri kalanı bize bırakın. Gerçekten Afyon’un sizin kazanmanıza ihtiyacı var. Hele hele Mersin’de yaşadığımız o terör eyleminden sonra gönlümden geçeni söylüyorum: Şöyle bir 5-0 eze eze yenerseniz, buradan onları göndeririz” dedi.

Kırgel'in bu sözleri Hes İlaç Afyonspor'un resmi twitter hesabından yayınlandı.

Söz konusu paylaşımın tepkilerin ardından silindiği öğrenildi.

AK PARTİ'Lİ KURT’TAN TEPKİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Afyon İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel’in sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kurt, “Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan… Umarım ne söylediğini kulakları duyar bu arkadaşın” diyerek tepki gösterdi.