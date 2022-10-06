Türkiye’den Süleymaniye kırsalında SİHA saldırısı

SÜLEYMANİYE (K24)

K24 muhabiri, Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), Pencwen ilçesine bağlı Badane köyü çevresinde bombardıman düzenlendiğini bildirdi.

Bir köy sakini ise K24’e yaptığı açıklamada, bombardıman nedeniyle bölgede yangın çıktığını ve dumanlar yükseldiğini söyledi. Köy sakini, son günlerde yaşanan bombardımanlar nedeniyle halkta korku ve endişe olduğunu belirtti.

Türkiye son günlerde Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki hava saldırılarını arttırdı.

K24’e konuşan Pencwen’e bağlı Nalparez Nahiyesi Müdürü Hemin İbrahim, “Üç gündür bölgemiz bombalanıyor. Badane, Swere, Kani Maran köyleri bombardımandan etkilendi. Şimdiye kadar can kaybı yok ancak halk yaşanan istikrarsızlıktan dolayı endişeli” dedi.

Hemin İbrahim, bölgede SİHA’larla keşif uçuşu yapıldığını ve SİHA’larla bombalandığını kaydetti.

PKK’nin bölgedeki varlığıyla ilgili ise İbrahim, “Söz konusu güçlerin burada üs ve karargahları yok. Mobilize güçlerdir ve bu bölgeden geçiş yapıyor olabilirler” diye konuştu.

Badane köyü, geçtiğimiz günlerde Türkiye tarafından PKK’ye ait bir aracın vurulduğu Şexelmarene köyüne 5 kilometre mesafede bulunuyor.

Söz konusu saldırıda 2 PKK’li yaşamını yitirmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Türkiye tarafından bugün Erbil’in Çoman ilçesi kırsalında da bombardıman düzenlendi.