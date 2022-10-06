ABD ordusundan Rojava’da operasyon: 1 kişi öldürüldü

HABER MERKEZİ

Suriye devlet televizyonunun haberine göre ABD ordusu, rejim güçlerinin kontrolündeki bir bölgede hava indirme operasyonu düzenledi.

Birden fazla helikopterin kullanıldığı ve Rojava’nın Kamışlo kenti yakınlarındaki Muluk Saray köyünde düzenlenen operasyonda bir kişi öldürüldü.

Haberde çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

SOHR’DAN AÇIKLAMA

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise ABD'nin ilk kez Suriye rejiminin kontrolündeki bir bölgede bu tarz bir operasyon düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada operasyon düzenlenen köyün Kamışlo’nun 17 kilometre güneyinde bulunduğu aktarıldı.

Öldürülen kişinin "yıllardır bölge sakinlerinden ve muhtemelen DAİŞ" grup liderlerinden olduğu ifade edildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir köy sakini, ABD askerlerini taşıyan helikopterlerin gece yarısından sonra köye geldiğini söyledi. Askerlerin bir eve girdiğini ve bir kişiyi öldürdüklerini söyleyen görgü tanığı çok sayıda kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Ayrıca operasyon sırasında köy sakinlerine megafonla evlerinde kalma ve ışıklarını kapatma çağrısı yapıldığını aktardı.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları operasyonun birkaç saat sürdüğünü ve ABD askerlerine ateş açılmadığını ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından henüz operasyonla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ABD Savunma Bakanlığı Temmuz ayında DAİŞ’in üst düzey bir komutanının SİHA saldırısıyla öldürüldüğünü duyurmuştu. Bu yılın başında da DAİŞ’in en üst düzey lideri olarak ifade edilen Ebu İbrahim el Kureyşi ABD'nin gece düzenlediği bir operasyon sonucunda ölmüştü. ABD tarafından yapılan açıklamada Kureyşi'nin ele geçirilmemek için kendini havaya uçurduğu belirtilmişti.