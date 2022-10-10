Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Kiev merkezinde birden fazla patlama olduğunu duyurdu.

Kentte arka arkaya patlamalar olduğu, çok sayıda binadan duman yükseldiği belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Klitschko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.

Klitschko, "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum; alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi" dedi.

Olay yerlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, "Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor" bilgisini verdi.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Kiev çevresinde en az dört patlama sesinin duyulduğu belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor.

Öte yandan Ukrayna basınında, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiği haberleri yer aldı.

ZELENSKIY’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın."