Tahran’daki cezaevinde yangın ve silah sesleri

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İranlı gazetecilerin ve ülke dışında yayın yapan internet sitelerinin geçtiği görüntülere göre yangın nedeniyle dumanların yükseldiği Evin Cezaevi'nden çatışma sesleri geliyor.

Çok sayıda itfaiye ekibinin de cezaevine yakın olduğu görülüyor.

İran devlet medyası cezaevindeki durumun kontrol altına alındığını duyurdu ancak görgü tanıkları çevredeki hareketliliğin devam ettiğini aktardı.

Reuters haber ajansının ulaştığı bir görgü tanığı, "Mahkum aileleri Evin Cezaevinin ana kapısının önünde toplandı. Ateş ve dumanların yükseldiğini görebiliyorum. Çok sayıda özel kuvvet var. Ambulanslar da burada" dedi.

Evin Cezaevi, İran asıllı ABD vatandaşı Siamak Namazi'nin yanı sıra çok İranlı aktivist ve gazetecinin tutulduğu cezaevi olarak biliniyor.

ABD ve Norveç merkezli insan hakları örgütlerine göre Jina (Mahsa) Emini'nin gözaltında hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolarda en az 233 kişi hayatını kaybetti.