Kürdistan Anti Terör: Pirde Destanı direnişin sembolüdür

ERBİL (K24)

Pirde Destanı’nın 5’inci yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Kürdistan Anti Terör, “20 Ekim 2017, direnişin, gururun ve baş eğmemenin günüdür. Kürtlere ve Kürdistan’a iftiharın geri getirilmesidir. Düşmanlarla hasımların planlarının gömüldüğü gündür. Hainlerin ihanet ve utancına cevap verilen gündür” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında, “20 Ekim, Kürdistanlıların dünyaya, düşmana ve işgalcilere asla baş eğmeyeceklerini gösterdikleri gündür” denildi.

Kürdistan Anti Terör, Pirde Destanı’nda şehit düşenleri de anarak, “Kürtlerin ve Kürdistan’ın bağımsızlığı uğruna şehit düşenlerin aziz ruhlarına selam olsun” ifadesine yer verdi.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerinin 16 Ekim 2017’de Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelere saldırısı, Peşmerge’nin Pirde’deki direnişiyle son bulmuştu.