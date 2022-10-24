DİERG ve HEZKURD: 200 Kürtçe öğretmeni acilen atanmalı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da “Son atamada seçmeli dersler için talep edilen tüm Kürtçe öğretmenlerimizin kadrolarını açtık” açıklaması, söz konusu atamaların yetersiz olması nedeniyle yapılan tartışmaları ve başlatılan kampanyaları yeniden gündeme getirdi.

Bu yıl Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 bin öğretmen atamasında Kürtçeye (Kurmanci ve Zazaki) sadece 3 kontenjan ayırmasına çok sayıda sivil toplum kuruluşu tepki göstermiş, en az 200 yeni atama için çeşitli kampanyalar başlatmıştı.

Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG) Direktörü Prof. Dr. Aziz Yağan, yapılan açıklamalarla yaşanan durum arasında ciddi farklılık olduğunu söyledi.

Kürtçeye 3 kadroyu az buldukları için en az 200 öğretmen atamasına ilişkin bakanlığa çağrıda bulunduklarını ifade eden Prof. Yağan şunları söyledi:

“Yapılan konuşmada ifade edilen ataması yapılan Kürtçe öğretmen sayısı ve okullaşmada iyileşme ile yaşanan mevcut durum arasında tezatlık var. Bizler son atama döneminde Kürtçe öğretmenliğine 3 kontenjan ayrılmasını az bularak Bakanlığa ve siyasi partilere defalarca çağrıda bulunduk ve en az 200 Kürtçe öğretmen ataması daha yapılmasını önerdik. Seçmeli Kürtçe dersini seçen 20 bin öğrenci için 3 öğretmen atanması oldukça yetersiz. Bu önerimizin Bakanlık tarafından da haklı bulunduğu ve ek atama için çaba gösterildiği ifade edildi. Bir diğer konu da okullaşma ile ilgili garip durum. Örneğin Diyarbakır’da 40, 50 öğrenci mevcutlu her kademede sınıflar var. Sınıf kalabalığı Diyarbakır’da aşılamayan bir sorun. Bu aşılamadığı için tekli eğitime geçilemiyor. Ayrıca tadilat ve yeniden yapım yüzünden bazı okullar başka okullara taşındı. Yani bazı okul binalarında dönüşümlü olarak iki okul eğitim görüyor. Konuşmada bölgenin eğitiminde olumlu gelişmeler sağlandığı öne sürülüyor ancak mevcut durum böyle değil.”

HEZKURD: CESUR AÇIKLAMALAR BEKLİYORDUK

Kürt Dil Hareketi (HEZKURD) Koordinatörü Fevzi Bulgan da Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde beklentilerinin, 2016’da dondurulan Kürtçe eğitim meselesinde cesur açıklamalar yapması yönünde olduğunu söyledi.

“Sayın Cumhurbaşkanı acilen 200 ek atama talebimizi görmeli ve gerekeni yapmalıdır” diyen HEZKURD Koordinatörü, şunları kaydetti:

"2 bin 550 Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu öğretmen bulunmaktadır. Yılda 2-3 atama yapılıyor. Birçok okulda öğretmen atamasından kaynaklanan Kürtçe öğretmen eksiği gerekçesiyle öğrencilerin Kürtçe dersleri tercih edilmesi engelleniyor. Yakın zamanda 200 Kürtçe ek atama talebinde bulunduk. Bunun için çeşitli kampanyalar düzenledik, açıklamalar yaptık. Umutla ek öğretmen ataması yapılacağını bekledik. Bütün bunlara rağmen hala atama yapılmış değil. Kürtçe anadilde eğitim mücadelemiz karşılığı olsun ya da olmasın devam ediyor ve edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı, acilen 200 ek atama talebimizi görmeli ve gerekeni yapmalıdır.”