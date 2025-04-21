2025-04-21 06:44

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Ofisi Eş Başkanı İlham Ahmed, "Diyalog fırsatı olduğu sürece silahlar susacak. Ancak Rojava Kürtlerinin hakları inkar edildiğinde silahla haklarınızı savunuruz." dedi.

Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk olan İlham Ahmed, Rojava, Kürt meselesi, yeni Suriye yönetimi ve daha birçok konuya dair açıklamada bulundu.

"Suriye demokrasisi sadece Suriye halkının meselesi değildir. Kürt sorunu ise sadece Rojava Kürtlerinin sorunu değildir." diyen Ahmed, "Rojava'da Kürt sorunu tartışıldığında Suriye'nin demokratikleşmesi de beraberinde tartışılır. Bu, Kürt sorununda bir çözüm eğiliminin olduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Rojava'nın şu anda çok hassas bir aşamada olduğuna dikkat çeken İlham Ahmed, "(Rojava) Suriye yeniden yapılanma sürecindedir. Bu aşamada Kürtlerin ve diğer toplulukların katılımı çok önemlidir. Bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Suriye'nin kuzey ve doğusundaki tüm topluluklar sorunların çözülmesinde katkıda bulunacak. Daha sonra yeni Suriye anayasasını yeniden yazmak üzere bir komite kurulacak. Bu nedenle çok önemli, hassas ve tarihi bir aşamadayız. Ahmed Şaraa ile çözülmesi gereken konuların görüşülüp çözüme kavuşturulması amacıyla doğrudan temaslar devam ediyor. Evet, fikir ayrılığı var, ancak diyalog olursa çözülür." ifadelerini kullandı.

Yeni Suriye anayasasında Kürt halkının Suriye'nin büyük bir topluluğu olarak resmen tanınması gerektiğini vurgulayan Ahmed, "Suriye anayasasında kadınların siyasi merkezlerde ve kararlarda hak sahibi olmasını istiyoruz. Haklarımız inkar edilmemelidir. Yeni Suriye anayasasında Rojava Kürtlerinin haklarını talep edeceğiz. " dedi.

Türkiye'deki barış süreciyle ilgili İlham Ahmed, "Barış süreci, Kürdistan'ın tüm parçalarını etkkeyen bir süreçtir. Bu sürecin başarılı olmasını ve Türkiye'nin daha ileriye gitmesini umuyoruz. Bu süreç Rojava'yı daha fazla etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Suriye'ye yönelik politikalarını değerlendiren Ahmed, "ABD, Suriye'ye yönelik politikasını henüz açıklamadı ancak Suriye'ye etkisi çok büyük. Suriye'ye yönelik yaptırımlar sürüyor. Yaptırımlar kaldırılmadıkça Suriye'de bir değişiklik olmayacak. Müttefiklerin ve ABD'nin varlığı Suriye'de güç dengesi sağlıyor. ABD'nin Rojava'ya desteği önemlidir ve bunun devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin bölgesel sorunların çözümündeki rolüyle ilgili İlham Ahmed, "Mesrur ​​Barzani'nin zengin bir siyasi tecrübesi var. Mesrur ​​Barzani, bölgedeki sorunların, özellikle de Kürtlerin sorunlarının çözümünde deneyimlerinden yararlanmıştır. Kürdistan'ı ilgilendiren müzakerelerde oynadığı rol, sorunların çözümü açısından önemlidir." dedi.

İlham Ahmed, barış çözümüne dair görüşlerini şöyle açıkladı:

"Diyalog fırsatı olduğu sürece silahlar susacak. Rojava Kürtlerinin hakları inkar edildiğinde silahla haklarımızı savunuruz. Silahları bırakmak yerine çözümleri konuşmamız lazım."

Ahmed, Kürtlerin birliğine olan güvenini dile getirerek, "Bir gün dört parçadaki Kürtlerin birleşeceğine, Kürt sorununun çözümü açısından tarihi bir dönem yaşanacağına inanıyoruz." sözlerini kullandı.