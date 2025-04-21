Maaş ödemelerinin dijitalleştirilmesi işlemi Maliye Bakanlığına devredildi

2025-04-21 07:57

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, maaşların dijitalleştirilmesine ilişkin sürecin Maliye Bakanlığına devredilmesi talimatını verdi.

Başbakanlık Ofisinden Umed Sabah imzasıyla gönderilen yazıda, Başbakan'ın maaş ödemelerinin dijitalleştirilmesi işleminin Maliye ve Ekonomi Bakanlığına devredilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Yazıda, "Projenin yönetimi Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Çalışanların banka hesapları, Federal Merkez Bankasının yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri ile korunacaktır." denildi.

Bu kararın ardından daha önce özel bir ekibin yönettiği Benim Hesabım projesi, bundan sonra Kürdistan Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yönetilecek.