Papa Francis hayatını kaybetti

2025-04-21 10:57

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Vatikan, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonuna çıkışından bir gün sonra, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Papa Francis'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Papa, Paskalya ayini için toplanan binlerce kişiye Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan dün son kez seslenmişti.

Tekerlekli sandalyede konuşma yapan Papa Francis, "Gazze’de ateşkes ilan edin, esirleri serbest bırakın ve barış dolu bir gelecek isteyen açlıktan kıvranan insanlara yardım edin." ifadesini kullanmıştı.

Papa Francis, Başkan Mesud Barzani'yi ilk kez 13 Mart 2013'te Vatikan'da karşılamıştı. Başkan Barzani, 30 Mayıs 2014'te yine Vatikan'da Papa ile bir araya gelmişti.

Başbakan Mesrur ​​Barzani ise 19 Şubat 2020'de Vatikan ziyareti kapsamında, Kürdistan Bölgesi'ndeki bir arada yaşamasını ifade eden bir tabloyu Papa Francis'e armağan etmişti.

Papa Francis, 7 Mart 2021'de Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret ederek, üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.

Erbil Uluslararası Havalimanında karşılama töreni düzenlenmişti.

Aynı gün Musul ve Karakoş'u ziyaret etmişti.

Karakoş'taki El-Tahire Büyük Kilisesi'ni ziyaret etmişti.

Aynı gün Erbil'deki Franso Hariri Stadyumunda ayin düzenlenmişti.