Neçirvan Barzani: Papa Francis barış ve adaletin sembolüydü

2025-04-21 12:33

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Papa Francis'in vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Papa Francis barış ve adaletin sembolüydü." dedi.

Neçirvan Barzani, bugün (21 Nisan 2025 Pazartesi günü) Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in vefatı dolayısıyla sosyal medya platformu X (Eski adıyla Twitter) hesabından taziye mesajı paylaştı.

Papa Francis'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Neçirvan Barzani, "Papa Francis, barışın, adaletin, milletler ve dinler arası yakınlaşmanın sembolü, vatanseverlik ve maneviyatın örneğiydi. Kürdistan halkı ve şahsım adına, Katolik dünyasına ve tüm insanlığa en derin taziyelerimi sunuyorum. Hayatını insanlığa hizmet etmeye, insan onurunu savunmaya, sevgi ve bir arada yaşama mesajını yaymaya adamış bu büyük tarihi figürü kaybetmenin acısını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kürdistan Bölgesi'nde bizler, Papa Francis'in insani ve manevi mirasını takdir ediyor ve ruhunun merhamete kavuşması için dua ediyoruz. Tanrı herkese sabır versin." diyen Neçirvan Barzani, mesajında, şunları kaydetti:

"Papa Francis, vefat etti; ancak anısı ve mesajı insanlık için her zaman bir umut ve barış ışığı olarak kalacaktır. 2021 yılında Kürdistan Bölgesi'ne yaptığı ziyaretin anısı bizim için her zaman canlı ve gurur verici olacaktır."