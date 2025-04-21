İspanya, Papa'nın vefatından dolayı üç günlük yas ilan etti

2025-04-21 14:22

İspanya Hükümeti, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla üç günlük yas ilan etti.

Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki ilişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos, basına yaptığı açıklamada, "Büyük bir Papa'nın ve iyi bir insanın ölümünden dolayı üzgünüz." dedi.

Ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan ettiklerini aktaran Bolanos, İspanya ve AB bayraklarının yarıya indirilerek siyah kurdele takılacağını belirtti.

Bolanos, 88 yaşında vefat eden Papa Franciscus'un "hümanist, dayanışmacı ve reformcu bir kişiliğe sahip olduğunu, adaletsizlikler ve eşitsizliklerle mücadelesiyle" tanınacağını kaydetti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de X hesabından, "Papa Franciscus'un ölümünden dolayı üzgünüm. Barışa, toplumsal adalete ve en savunmasız kesimlere olan bağlılığı derin bir miras bırakıyor." diye yazdı.

Vatikan, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonuna çıkışından bir gün sonra, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü (bugün) Papa Francis'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Papa, Paskalya ayini için toplanan binlerce kişiye Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan dün son kez seslenmişti.

Tekerlekli sandalyede konuşma yapan Papa Francis, "Gazze’de ateşkes ilan edin, esirleri serbest bırakın ve barış dolu bir gelecek isteyen açlıktan kıvranan insanlara yardım edin." ifadesini kullanmıştı.

Papa Francis, Başkan Mesud Barzani'yi ilk kez 13 Mart 2013'te Vatikan'da karşılamıştı. Başkan Barzani, 30 Mayıs 2014'te yine Vatikan'da Papa ile bir araya gelmişti.