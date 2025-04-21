Başkan Barzani: Papa, insanlık ve barış mesajını yaymada büyük rol oynadı

2025-04-21 15:04

Başkan Mesud Barzani, Papa Francis'in vefatı dolayısıyla başsağlığı dileyerek, kendisinin insanlık ve barış mesajının yayılmasında büyük rol oynadığını belirtti.

Başkan Barzani, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü (bugün) Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Kürdistan, Irak ve dünyanın dört bir yanındaki Hıristiyanlara “en derin” taziyelerini ileten Başkan Barzani, “Onların acısına ortak olduğumu düşünüyorum.” dedi.

Başkan Barzani’nin mesajında yer alan ifadelere göre “Papa Francis, insanlık ve barış mesajını yaymada büyük rol oynayan büyük bir adamdı.”