Erdoğan'dan Papa Franciscus için taziye mesajı

2025-04-21 15:43

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla ailesi, Vatikan Devleti ve Katolik dünyasına başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Paylaşımında Erdoğan, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."

Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.



Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 21, 2025

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devleti Başkanı Papa Fransuva'nın vefatı nedeniyle, başta Vatikan olmak üzere tüm Katolik dünyasına başsağlığı diliyorum.

Dünyanın vicdanını yaralayan pek çok insani kriz karşısında sergilediği duyarlı yaklaşım, özellikle Gazze'deki soykırım ve Filistin halkına yönelik adaletsizlikler karşısında gösterdiği açık ve kararlı tutum, evrensel değerleri önceleyen bir liderlik örneği olarak hatırlanmaya devam edecektir."