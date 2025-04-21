Rusya ve İran arasında stratejik ortaklık anlaşması

2025-04-21 17:10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile İran arasında siyasi, ekonomik ve askeri bağları güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasayı imzaladı.

Putin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sisteminde yayımlanan yasaya göre Rusya ile İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma onaylandı.

Bu anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda işbirliğini kapsıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşmaya 17 Ocak'ta imza atmıştı.

Rusya Devlet Duması ve Federasyon Konseyi, daha önce bu anlaşmayı onaylamıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, anlaşmanın karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörmediğini belirterek, "Rusya, İran'a askeri destek sağlamak zorunda değil." ifadesini kullanmıştı.