ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in çantası çalındı

2025-04-22 16:36

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in, Washington'da bir restoranda yemek yediği sırada çantasının çalındığı bildirildi.

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, "ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington'da bir restoranda akşam yemeği yerken maske takan kimliği belirsiz bir kişi tarafından çantası çalındı." denildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, medyaya yaptığı açıklamada, pazar günü başkent Washington DC merkezindeki "Capital Burger" restoranında akşam yemeği yediği sırada bir hırsızın kurbanı olduğunu ifade etti.

Çantada Bakan Noem’in ehliyeti, ilaçları, ev anahtarları, pasaportu, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) erişim rozeti, makyaj malzemeleri, boş çekler ve yaklaşık 3 bin dolar nakit bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından ABD Gizli Servisi, çalınan eşyaların izinsiz kullanımını önlemek amacıyla inceleme başlattı.