Mesrur ​​Barzani ve Berhem Salih güçlü ve birleşik bir hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı

2025-04-22 17:38

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve eski Irak Cumhurbaşkanı Dr. Berhem Salih, Kürdistan Bölgesi'nin yeni hükümet kabinesinin kurulmasına ilişkin çalışmalar ve görüşmeleri ele aldı.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, 22 Nisan 2025 Salı günü eski Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki genel durum ele alındı.

Taraflar ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin yeni hükümet kabinesini kurma çalışmaları ve görüşmeleri hakkında görüş alışverişinde bulunarak, en kısa sürede güçlü ve birleşik bir hükümetin kurulmasının önemini vurguladı.