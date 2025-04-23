Fransa Konsolosu: Kürdistan Bölgesi ile güçlü ilişkilerimiz var

"Fransa, Kürdistan Bölgesi'nin güçlü bir savunucusudur"

22 saat önce

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile çok güçlü ilişkileri olduğunu söyledi.

Fransa Başkonsolosu Yann Braem, 22 Nisan 2025'te yaptığı konuşmada, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini değerlendirdi.

Fransa ile Kürdistan Bölgesi'nin uzun bir geçmişi ve kapsamlı bir koordinasyonu olduğunu belirten Yann Braem, Fransa'nın Kürdistan Bölgesi'nin güçlü bir savunucusu olduğunu vurguladı.

Fransa Başkonsolosu Braem, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkilerin güvenlik, eğitim ve ekonomi açısından mükemmel olduğunu dile getirerek, ülkesinin bölgesel istikrar için Kürdistan Bölgesi ile birlikte çalıştığını ifade etti.