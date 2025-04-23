21 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetinin Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 24 Nisan’da görüşeceği duyuruldu.

DEM Parti heyeti-Adalet Bakanı görüşmesinin tarihi netleşti.

Mezopotamya Ajansında (MA) yer alan habere göre DEM Parti Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan, Türkiye Adalet Bakanı Tunç ile 24 Nisan’da (yarın) görüşecek.

Adalet Bakanlığı binasında yapılacak görüşmenin saati ise henüz açıklanmadı.

DEM Parti İmralı heyeti, Yılmaz Tunç ile 18 Nisan’da görüşecekti. Ancak heyet üyesi Sırrı Süreyya Önder’in ani rahatsızlığı nedeniyle görüşme ertelenmişti.