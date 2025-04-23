Mesrur Barzani'den Fransa ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinde, bölgeyle Fransa arasındaki güçlü dostluğu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün (23 Nisan) Erbil’e gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot’u kabul etti.

Hükümetin açıklamasına göre görüşmede, Fransa Dışişleri Bakanı, Erbil'i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki güçlü dostluğa işaret edip, Kürdistan Bölgesi’nin bölgede güvenlik ve istikrarın önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.

Mesrur ​​Barzani’nin, Fransız Hükümetinin ve halkının Kürdistan Bölgesi'ne sürekli desteğinden dolayı teşekkür ederek, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümetinde yakın gelecekte yeni bir kabinenin kurulması gerektiği konusunda mutabakata varıldı.

Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkiler, bölgenin anayasal haklarının güvence altına alınmasının ve federal sisteme saygı gösterilmesinin önemi, ayrıca Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlatılması da görüşülen diğer konular arasındaydı.