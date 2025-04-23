Başbakan Barzani ve Sam Brownback, Kürdistan Bölgesi'nde bir arada yaşama kültürünü görüştü

7 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Büyükelçi, tanınmış siyasetçi, eski senatör Sam Brownback’ı kabul etti.

Hükümetten yapılan açıklamada, Başbakan, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, Ulusal Dua Günü dolayısıyla Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret eden Sam Brownback ve beraberindeki heyeti kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamaya göre Sam Brownback, Kürdistan Bölgesi’ndeki farklı topluluklar ve dini özgürlük arasındaki barışçıl bir arada yaşama övgüde bulunarak, Kürdistan'daki Ulusal Dua Günü'nü eşsiz ve önemli bir girişim olarak adlandırdı.

Başbakan Barzani de Kürdistan Bölgesi’nin her zaman farklı din ve toplulukların bir arada yaşadığı bir merkez olduğunu, bu kültürü, tüm topluluklar arasında barış ve birliği koruyup, geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.