Başkan Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

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Başkan Mesud Barzani ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, bölgedeki durumu ele aldı.

Başkan Mesud Barzani, bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba) Erbil’e ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ve beraberindeki heyeti Selahaddin’de kabul etti.

Görüşmede, Jean Noel Barrot, Başkan Barzani’ye sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederek, Kürdistan halkı ile Fransız halkı arasındaki ilişki ve dostluğa vurgu yapıp, Başkan Barzani'yi bu dostluğun mimarı olarak niteledi.

Başkan Barzani ise Fransız halkına ve hükümetine, zor zamanlarında Kürdistan halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi'ndeki iç durum ve en kısa zamanda yeni bir kabinenin kurulması gereğinin ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki ilişkiler, yaklaşan Irak Parlamento seçimleri, bölgedeki ve Suriye'deki durum değerlendirildi.

Suriye'deki durum ve ülkedeki Kürtlerin geleceği konusunda, Suriye'deki Kürt partileri arasındaki diyalog, arabuluculuk ve birlik çabalarının başarısının masaya yatırıldığı görüşmede, Fransız Bakan, Suriye'deki Kürt partileri arasındaki çabaları koordine etme ve onları birbirine yakınlaştırma konusunda Başkan Barzani'nin oynadığı rolü takdir etti.

Türkiye’deki barış sürecinin de ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin barış sürecinin sonuca ulaşması için her zaman hazır olduğu ve her türlü çabayı desteklediğini dile getirdi.

Toplantının sonunda Fransa Dışişleri Bakanı, Başkan Barzani'yi Paris'e davet ederek, Paris'te bir parkta, Kürdistan Peşmerge güçlerinin teröristlere karşı verdiği fedakarlıkların anılacağı yerin açılış törenine katılmasını istedi.