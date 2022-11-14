Amazon 10 bin kişiyi işten çıkaracak | Jeff Bezos servetinin çoğunu bağışlayacak

HABER MERKEZİ

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin 4. insanı Jeff Bezos, CNN'e verdiği bir mülakatta servetinin çoğunu iklim değişikliğiyle mücadeleye ayıracağını söyledi.

Planına dair detaylı bir bilgi vermese de Bezos ilk defa servetinin çoğunu bağışlayacağı bilgisini paylaştı.

Bezos sunucunun 'bu bağışı yaşarken mi yapacaksınız?' sorusuna ise 'evet' yanıtını verdi. Bezos bu yolla derin toplumsal ve siyasi kırılmalar karşısında insanlığı bir araya getirebilecek kişileri desteklemek istediğini belirtti.

Bezos, daha önce varlıklı insanları servetlerini hayır işlerine bağışlamaları için teşvik eden “Giving Pledge” adlı kampanyaya katılmadığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bezos son birkaç ise yılda hayır kurumlarına milyarlarca dolar bağış yapmıştı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 58 yaşındaki Bezos 123,9 milyar dolarlık servete sahip. Ünlü milyarderin serveti bu sene yaklaşık 70 milyar dolar eridi.

NYT: AMAZON, 10 BİN ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARACAK

Öte yandan New York Times (NYT) gazetesi, Amazon şirketinin 10 bin çalışanı işten çıkaracağını bildirdi.

Haberde, işten çıkarmaların şirketin teknolojik organizasyonunda, perakende bölümünde ve insan kaynaklarında olacağı kaydedildi.