Politika

Ümit Özdağ’dan K24’e tehdit

Kurdistan24 TV’yi tehdit Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidar olduklarında K24’ün Türkiye’de görüntü çekmesine ve yayınlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
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türkiye Kurdistan24 k24 Zafer Partisi Ümit Özdağ

HABER MERKEZİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabındaki paylaşımda Kurdistan24’ü tehdit etti.

Özdağ, “Zafer Partisi iktidarında K24 gibi milli bütünlüğümüze düşman kanalların Türkiye'de değil yayın yapmasına, bir kare görüntü çekmesine ve yayınlamasına izin vermeyeceğiz!” dedi.

DİSK BASIN-İŞ: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEHDİT EDİYOR

Bu arada DİSK Basın-İş’ten yapılan açıklamada, “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ alenen basın özgürlüğünü tehdit ediyor! Anlaşılan o ki iktidarla çok sesliliğe olan karşıtlık ve basına tehdit konusunda anlaşmışlar. Kendisini bu ifadelerinden ötürü şiddetle kınıyoruz” denildi.

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