Dünya Kupası: Gana, Güney Kore’yi 3-2 mağlup etti

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Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore ve Gana karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 20. dakikasında Mohammed Salisu'nun golüyle öne geçen Gana, Mohammed Kudus'ün 34. dakikadaki golüyle farkı ikiye yükseltti. Gana'nın ikinci golünde asist Jordan Ayew'den geldi.

Mücadelenin ilk yarısı Gana'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken Güney Kore, ikinci yarıda tekrar skora dengeyi getirdi.

Güney Kore'de Gue-Sung Cho, 58. dakikada farkı bire indirirken 61. dakikada skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın son bölümüne 2-2'lik eşitlikle girilirken 68. dakikada Gana'da Mohammed Kudus bir kez daha sahneye çıktı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Kudus, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 68. dakikada tekrar öne geçirdi.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Gana, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde etti. Turnuvadaki ilk maçında Uruguay'la golsüz berabere kalan Güney Kore, ikinci maçından puansız ayrıldı.

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının son maçlarında Gana, Uruguay'la karşılaşacak. Güney Kore ise Portekiz'le mücadele edecek.

KUDUS VE CHO GUE-SUNG TARİHE GEÇTİ

Gana'da Mohammed Kudus, Güney Kore'de ise Cho Gue-Sung kaydettikleri gollerle bir ilki başardı.

Opta verilerine göre Mohammed Kudus, Güney Kore karşısındaki golleriyle Dünya Kupası'nda bir maçta Gana adına 2 gol atan ilk isim oldu.

Güney Kore'de ise Cho Gue-Sung, turnuvada bir karşılaşmada 2 kafa golü kaydeden ilk Asyalı oyuncu oldu. Cho Gue-Sung ayrıca Güney Kore formasıyla Dünya Kupası'nda bir maçta 2 gol atan ilk oyuncu unvanını da elde etti.