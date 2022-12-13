Esra Erol’un programında Kürtçe konuşmaya sansür

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ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da programında bir süredir kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Gülay Toma'nın bulunmasının ardından 14 yaşında ailesi tarafından zorla evlendirildiğini anlatması gündem oldu.

Göremediği kızı Gülay Toma'ya Esra Erol'un programında kavuşan annesi Besime, gözyaşlarını tutamadı. Kızına ağlayarak sarılan anne duygularını Kürtçe ifade etmeye başlayınca ATV programın sesini kapattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Besime, kızıyla Kürtçe konuşarak, "Kutkê te hene. Qurbana teme. Keçka min" (Çocukların var. Annesinin kuzusu. Canım kızım. Evine dön) dedi.

Bu sözler üzerine uzun süre yayının sesi kapalı kaldı ve Gülay Toma, annesinin Kürtçe konuşmasıyla ilgili "Fazla Türkçesi yok" dedi.

Esra Erol ise anne Besime'ye "Besime teyze bir anne olarak gittiğin günden beri çok acı çekiyor. Ama ben anlayamıyorum ve söylemek istediklerini ifade edemiyorum Besime teyzeciğim sen kızın için üzülüyorsun ben de anlıyorum. Ama söylediklerini ben de anlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.