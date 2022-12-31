Ekonomi

Kürdistan Bölgesi’nden yıllık yaklaşık 1 milyar yumurta ihraç ediliyor

Kürdistan Bölgesi, yumurta üretiminde kendi kendine yetecek seviyeye gelirken, ihtiyaç fazlası üretimle ihracatta da önemli bir noktaya ulaştı.
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ERBİL (K24)

Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı’nın verilerine göre Kürdistan Bölgesi’nden yıllık 919 milyon 800 bin yumurta ihraç ediliyor. Günlük üretim, iç ihtiyacın yüzde 50 üzerine çıkmış durumda.

Açıklamaya göre hükümet, dış pazar bulmak ve yumurta üretim tesislerinin geliştirilmesi konularında önemli adımlar atıyor.

Kürdistan Bölgesi’nde güçlü bir ekonomik altyapının oluşturulması, gıda güvenliğinin sağlanması, vatandaşlara sağlıklı gıda ulaştırılması, yerli ürünlere destek ve istihdam sağlanması için yumurta ithalatı yasağının devam edeceği belirtildi.

Açıklanana verilere göre 9. hükümet kabinesinin göreve başlamasından bu yana yumurta üretim tesisi sayısı yüzde 200 oranında artarak 33’e yükseldi. Yıllık üretim kapasitesi de yüzde yüz artarak 2 milyar 918 milyon 577 yumurta üretiliyor.

Erbil’de 15, Süleymaniye’de 11, Duhok’ta 5, Germiyan’da ise 2 yumurta üretim tesisi bulunuyor.

Günlük üretimin 5 milyon 40 bine ulaşırken, bunun 2 milyon 520 bini iç ihtiyacı karşılıyor.

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