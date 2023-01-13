Washington: Şam’daki rejim normalleşmeyi hak edecek bir şey yapmadı

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Ned Price, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Price, Ankara ile Şam arasındaki görüşme planlarıyla ilgili yakında daha fazla ayrıntı öğreneceklerini belirterek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gelecek hafta planlanan Washington ziyaretinde bu konunun da gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

Price, “Muhtemelen çok geçmeden bu konuda daha fazla ayrıntıya sahip olacağız, Türk müttefiklerimizle düzenli olarak bir araya gelme fırsatı buluyoruz, NATO müttefikleri olarak, her türlü zorluk ve fırsat karşısında sadık ortaklar olarak birlikte başarmaya çalıştığımız önemli işleri göz önünde bulunduruyoruz. Bakan (Blinken), Bakan Çavuşoğlu ile sık sık konuşma fırsatı buluyor, kendisiyle düzenli olarak görüşüyor, çeşitli toplantılarda bir araya geliyor ve umuyorum ki çok yakında yüz yüze görme fırsatımız da olacak” dedi.

Esad rejimi ile olası normalleşme konusunda ABD yönetimin ortaya koyduğu pozisyonun, herhangi bir ülkeye özgü ya da tekil bir pozisyon olmadığını kaydeden Price, “Tutumumuz, tüm ülkeler için geçerli. Esad rejimi ile normalleşmeyeceğimizi ve diğer ülkelerin normalleşmesini desteklemediğimizi açıkça ifade ettik. Bu hususu defalarca dile getirdik çünkü Şam'daki bu rejimin normalleşmeyi ya da ilişkileri geliştirmeyi hak edecek bir şey yaptığını görmedik” dedi.

“MESAJLARIMIZIN TUTARLI OLMASI ÖNEMLİ”

Price, son dönemde Esad yönetimiyle normalleşme konusunda geçen haftalarda da sıklıkla benzer açıklamalar yapılmasıyla ilgili, “Mesajlarımızın tutarlı olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kamuoyu önünde söylediklerimiz, soyut olarak söylediklerimizle tutarlı olduğu gibi özel durumlarda söylediklerimizle de tutarlıdır. Dolayısıyla ortaklarımız, müttefiklerimiz bize rejimle angajman konusundaki düşüncelerimizi sorarsa, tutarlı şekilde yanıtımız bu olacaktır” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Suriye Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşmesi planlanan toplantı için belirlenmiş bir tarih olmadığını ancak "mümkün olan en kısa sürede" yapılacağını söylemişti.

Yeni tarih tekliflerini ilettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Henüz netleşen bir tarih yok ama bu üçlü görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Belki Şubat ayının başında olabilir. Rusya'ya bazı tarih önerilerimiz de oldu. Gelecek hafta için bazı tarih önerileri yazıldı, çizildi bunlar doğru değil ama üçlü görüşmeyi önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz, bu da bir gerçek” demişti.

Çavuşoğlu’nun gelecek hafta ABD’yi ziyaret etmesi ve 18 Ocak’ta Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington’da bir araya gelmesi planlanıyor. (Kaynak: VOA)