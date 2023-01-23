Mardin saldırısının failleri savcılığa sevk edildi

MARDİN (K24)

Mardin’de 5 Kürdistan Bölgesi vatandaşının öldürüldüğü saldırının 1’i kadın 6 zanlısı emniyetteki işlemlerinim ardından savcılığa sevk edildi.

Kürdistan Bölgesi’nin Duhok kentinden gelen farklı iki aileden 5 vatandaşın içinde bulunduğu araç, 19 Ocak’ta saat 00.30 civarında Nusaybin ile Artuklu ilçeleri arasında silahlı kişilerce durdurulmuş, içinde bulunanlar infaz edilmişti.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Cenazeler Duhok’ta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zanlılar ifadelerinde soygun amacıyla aracı durdurduklarını söyledi ancak cinayetleri neden işlediklerine dair bir sebepten bahsetmedi.