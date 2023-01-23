Politika

Mardin saldırısının failleri savcılığa sevk edildi

Mardin’de 5 Kürdistan Bölgesi vatandaşının öldürüldüğü saldırının 6 zanlısı savcılığa sevk edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mardin saldırısı Kürdistan Bölgesi vatandaşları failler

MARDİN (K24)

Mardin’de 5 Kürdistan Bölgesi vatandaşının öldürüldüğü saldırının 1’i kadın 6 zanlısı emniyetteki işlemlerinim ardından savcılığa sevk edildi.

Kürdistan Bölgesi’nin Duhok kentinden gelen farklı iki aileden 5 vatandaşın içinde bulunduğu araç, 19 Ocak’ta saat 00.30 civarında Nusaybin ile Artuklu ilçeleri arasında silahlı kişilerce durdurulmuş, içinde bulunanlar infaz edilmişti.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Cenazeler Duhok’ta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zanlılar ifadelerinde soygun amacıyla aracı durdurduklarını söyledi ancak cinayetleri neden işlediklerine dair bir sebepten bahsetmedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv