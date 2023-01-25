Bağdat’ta dolar protestosu

BAĞDAT (K24)

K24 Bağdat muhabiri, ABD Doları’nın Irak Dinarı karşısındaki son dönemdeki yükselişinin, Merkez Bankası önünde protesto edileceğini aktardı.

Muhabirimiz, dünden bu yana sosyal medya üzerinden protestoya katılım çağrısı yapıldığını bildirdi.

Sadr Hareketi yanlılarının başı çektiği protestoya Ekim Protestocuları da destek veriyor. Sosyal medyada örgütlenen göstericiler, 8 maddelik bir bildiri yayımladı. Bildirinin bir maddesinde, dinardaki değer kaybının tüm vatandaşların yaşam koşullarını etkilediği için Irak’taki tüm kent ve kasabalarda halkın gösteriye katılması istendi.

Protestoya ilişkin açıklama yapan Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, Merkez Bankası önünde sıkı önlemlerin alındığını bildirdi. Herhangi bir yolun trafiğe kapatılmayacağı belirtilen açıklamada, protestonun genişlemesi halinde belli başlı bazı yolların kapatılabileceği ifade edildi.

Irak’ta doların dinar karşısındaki yükselişi son dönemde hız kesmeden devam ediyor. Başbakan Muhammed Şiya Sudani iki gün Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldı. Kararla birlikte dolarda yükseliş az da olsa yaşanırken, ertesi gün itibariyle yükseliş yeniden sürdü.

Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, ABD’nin Irak’ın maliye politikasına ve doların dinar karşısındaki fiyatının belirlenmesine müdahale etmediğini, bunu sadece kara para aklama ve dolar kaçakçılığını önlemek için yaptığını bildirdi.