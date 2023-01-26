Kalın ve Çavuşoğlu’ndan Pompeo’ya tepki

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Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı görevi üstlenen Mike Pompeo, anılarını anlattığı yeni kitabında Türkiye'ye ilişkin iddialarda bulundu.

Pompeo kitabında, Ekim 2019'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beklenenden daha uzun bir baş başa görüşme yapan Mike Pence'e ulaşmak için kilitli bir kapıyı kırmaya çalıştığını şu sözlerle dile getirdi:

"Erdoğan, Pence ile ‘birkaç dakika’ baş başa görüşmek istedi. Yaklaşık yarım saat sonra ev sahiplerimize başkan yardımcısını görmem gerektiğini söyledim. Nafile. Yirmi dakika daha geçti ve artık kararlıydım. İzin almadan koridorda yürüdüm ve Erdoğan ile Pence'in buluştuğu odanın kapısını iterek açmaya çalıştım. Kilitliydi. Bunun üzerine muhatabıma kapıyı kıracağımızı söyledim."

KALIN: ÖFKE DEDİĞİ ŞEY NET TAVRIMIZDI

Pompeo'nun iddialarına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şunları ifade etti:

“Onlara çok açık şekilde ABD’nin PYD/YPG politikasının çok yanlış olduğunu söyledik. Hakan Fidan, Suriye sahasındaki gelişmeleri detaylı bir şekilde anlattı. Daha sonra Pompeo ile yaptığı görüşmelerde de pozisyonumuzu tekrar açıkça ortaya koydu. Aynı şekilde Mevlüt Bey ve Hulusi Paşa; Suriye, PYD/YPG politikalarının kökten yanlış olduğunu pek çok defa aktardı. Zira bir terör örgütü ile mücadele bir diğer terör örgütü destekleyerek yapılamaz. Güya özgür dünyanın, serbest piyasa ekonomisinin, kapitalizmin, anti Marksizmin lideri olan bir ülke Suriye’de kendini Marksist, Leninist olarak tanımlayan bir örgütü kendine müttefik olarak seçiyor. Bu ironi de tarihin bir cilvesi. Bizim öfkelendiğimizi yazmış, biz orada net tavrımızı sergiledik. Öfke dediği şey net tavrımızdı.”

POMPEO KAPIYI ZORLADI MI?

“Gelelim ikinci konuya; dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmuş olan Pompeo’nun Ekim 2019’daki Ankara ziyaretlerine” diyen Kalın, Erdoğan’ın Pence ile önce baş başa görüşme istediğini hatırlatarak, “Heyet bunu önce istemedi, kendi başkan yardımcılarını Cumhurbaşkanımızla yalnız bırakmaya korktular. Görüşmenin hemen başında James Jeffrey benim kulağıma eğildi; 'İbrahim benim Türkçem o kadar yeterli değil, sen idare et lütfen iki tarafı da' dedi. Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz’u net, açık, detaylı anlattı. Bu ülkenin demokrasisine kasteden bir darbe girişimi olduğunu, 251 insanın şehit olduğunu, 2000’den fazla insanın gazi olduğunu söyledi” dedi.

“POMPEO DIŞARIDA SİNİR KRİZLERİ GEÇİRMİŞ, BİZ SONRADAN ÖĞRENDİK”

Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Suriye politikasında Obama yönetiminden beri gelen bir yanlış politikanın terör örgütü PKK’ya verilen destek olduğunu, bundan dönülmesi gerektiğini söyledi. DEAŞ’ın da bizim düşmanımız olduğunu, o dönemde 3000’e yakın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdiğimizi paylaştı. Görüşme uzadıkça Pompeo dışarıda sinir krizleri geçirmiş, biz sonradan öğrendik. Şimdi enteresan bir şey bu; içeride başkan yardımcınız görüşüyor ve siz dışarıdan tazyik yapıyorsunuz; 'Ben de gireceğim' diye. Kendisi, kendi başkan yardımcısı istemediği halde o görüşmeye girmek için fiziki olarak kapıya doğru hamle yapmış. Sonradan öğrendik."

ÇAVUŞOĞLU: GERÇEK DIŞI BİLGİLER VAR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da düzenlediği basın toplantısında Pompeo’nun iddialarına yanıt verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu bahsettiğiniz iddialar ile ilgili gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik bir dille söylüyorum siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var çifte standart var” dedi.

Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızla Pence arasında da baş başa görüşme gerçekleştirildi. Biz de Pompeo ile başka odada beklerken, Pompeo sürenin uzamasından rahatsız oldu” diyerek, “İçeri gidelim diye talepte bulundu. Ben de kendisine birisi Başkan, birisi Başkan yardımcısı adap gereği liderler içeri çağırmadan gitmenin doğru olmadığını söyledim, kendisini uyardım. Şimdi rahatsızlığını anlıyoruz” ifadelerini kullandı.