Liste açıklandı: İşte 2023’te dünyanın en güçlü 10 ordusu
HABER MERKEZİ
Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2023’ün listesini açıkladı.
Sıralama, ülke ordularının hareket kabiliyeti, sahada uzun kalma gibi birçok faktörün dikkate alınarak hazırlandı
Firma yapılan araştırma sonucunda, ortaya çıkan listede ülkelerin askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konum gibi birçok özelliğini esas alıyor.
Sıralama şöyle:
1. ABD
2. Rusya
3. Çin
4. Hindistan
5. İngiltere
6. Güney Kore
7. Pakistan
8. Japonya
9. Fransa
10. İtalya