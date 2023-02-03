AB liderleri Ukrayna’da: Görüşme öncesi saldırı sirenleri çaldı

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) liderleri, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geliyor.

"Savaş Zirvesi" olarak tanımlanan toplantıda bir yandan Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanacağı sözü verilirken diğer yandan da Ukrayna'ya AB'ye "hızlandırılmış üyeliğin" zor olduğu mesajı verilecek. Avrupalı yetkililer, bu noktada Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele başta olmak üzere çok sayıda alanda reform yapması gerektiğini belirtiyor.

Görüşme öncesi AB'nin yürütme organı konumundaki Avrupa Komisyonu’nun üst düzey üyeleri Ukrayna hükümetindeki mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Komisyon Başkanı Ursulavon der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu'nun 15 komiseri, gün içerisinde Zelenskiy ile yeniden görüşecek.

Üst düzey yöneticilerin Rusya'nın Ukrayna saldırısının birinci yıl dönümüne (24 Şubat) günler kala Kiev'e gitmesi, Brüksel'in Kiev'e "tam desteği" olarak yorumlanıyor.

Yöneticiler, AB üyeliğinin yanı sıra Kiev'in NATO üyeliğine de destek verecek.

KİEV'DE SALDIRI SİRENLERİ ÇALDI

Bu arada liderlerin görüşmeye hazırlandığı dakikalarda Kiev'e yönelik hava saldırısı olacağına dair uyarıcı sirenler çaldı. Ajanslar, sirenlerin ardından hava ya da füze saldırısı gerçekleşmediğini aktardı.

Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı daha fazla cezalandırıcı önlem alması çağrısında bulunsa da uzmanlara göre bloğun saldırının yıldönümü için hazırladığı yeni yaptırımlar, Kiev'in taleplerinin gerisinde kalacak.

Dün trenle Kiev'e giden von der Leyen'le görüşen ve 'karşılıklı olarak çok önemli bir anlayışa vardıklarını' belirten Zelenskiy, "Ancak birlikte güçlü bir Ukrayna ve güçlü bir Avrupa Birliği, değer verdiğimiz yaşamı ve daha fazla entegrasyon yoluyla halkımıza, engellere ve tehditlere rağmen savaşmaya devam etmeleri için enerji ve motivasyon sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Yöneticiler, AB üyeliğinin yanı sıra Kiev'in NATO üyeliğine de destek verecek.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE TALEPLERİ

Yetkililer, perşembe günü görüşülen konular arasında Ukrayna'ya daha fazla silah, finans ve enerji desteği, ürünlerinin AB pazarına daha iyi erişimi, Moskova'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılması ve Rus savaş suçlarının kovuşturulması çabalarının yer aldığını dile getirdi.

Ancak AB, devlet kademelerinde yolsuzluğun yaygın olduğu Ukrayna'dan daha fazla yolsuzlukla mücadele önlemi talep ederek, güvenilir bir sicil oluşturması gerektiğini belirtiyor.

Zelenskiy, bu amaçla son iki hafta içinde bazı yetkililerin görevden alındığını ve haklarında soruşturma açıldığını bildirdi ve Savunma Bakanlığı'nın 'temiz' olması gerektiğini söyledi.

Ukraynalı yetkililer, perşembe günü yaptıkları açıklamada, üst düzey askeri yetkililerin yolsuzluk şüphesiyle iki vakada soruşturulduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıca Devlet Soruşturma Bürosu, savunma yetkililerine yüksek fiyatlı yumurta ve diğer gıda maddelerini satarak devlet fonlarını zimmetine geçirdiğinden şüphelenilen bir suç grubunun tutuklandığını da aktardı.

Kiev'e ulaşan AB Konseyi Başkanı Michel, tweet iletisinde "Kararlılığımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. AB yolculuğunuzda da (Ukrayna'yı) her adımda destekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Resmi verilere göre, çatışmaların başlamasından bu yana AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardım yaklaşık 50 milyar euroya (55 milyar dolar) ulaşmış durumda.

ALMANYA, UKRAYNA'YA LEOPARD 1 TESLİMATINI ONAYLADI

Bu arada Alman hükümeti endüstriyel stoklardan Ukrayna'ya Leopard 1 tanklarının teslimatını onayladı.

Sueddeutsche Zeitung gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Alman hükümeti, Ukrayna'ya doğrudan endüstriyel stoklardan Leopard 1 tanklarının teslimatını onayladı. Leopard tanklarının Ukrayna'ya teslimatı, tanklar sanayide tamir edildikten sonra her an gerçekleşebilecek.

Almanya silah üreticisi Rheinmetall ve savunma teknolojisi onarımına odaklanan Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), düzinelerce Leopards 1 tankını tamir ederek yenilerken, Alman şirketler, Kiev onları satın almak isterse Ukrayna'ya hemen tedarik edebilecek. (Kaynak: Euronews)