Urmiye Gölü tamamen kurudu

12 saat önce

NASA'nın son görüntüleri İran ve Orta Doğu'nun en büyük tuz gölü olan Urmiye Gölü'nün tamamen kuruduğunu gösteriyor.

Bir zamanlar dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olan Urmiye, kuraklık, yetersiz su yönetimi ve göl çevresindeki barajlar nedeniyle büyük ölçüde kuruyarak tuzla kaplı çorak alanlara dönüşmüş durumda.

Ettelaat Gazetesinin 7 Eylül 2025 Pazar günü yayınlanan sayısında yer alan habere göre İran ve Orta Doğu'nun en büyük tuz gölü tamamen kurudu ve tarihin bir parçası haline geldi.

Haberde, gölün kurumasının beklenen bir durum olduğu, zira çevreciler ve coğrafyacılar yaz başında gölün yaz sonuna doğru tamamen kuruyacağı konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Urmiye Gölü'nün kuruması, İran'ın turizm sektörüne ciddi zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda büyük bir çevre felaketine de yol açacaktır. Tuz fırtınalarına neden olacağı için, gölün doğu ve güneydoğusundaki bölgeler ve şehirler artık geçim ve tarım için uygun olmayacaktır.

İran hükümeti son yıllarda gölün kurumasını engellemeye çalıştı ancak devam eden kuraklık ve yeraltı sularının tükenmesi bu çabaları başarısız kıldı.